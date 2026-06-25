ボートレース蒲郡の「スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞」は3日目を終えた。3日目1、2着の樅山拓馬（28＝愛知）は「今節は道中でうまく走れていますね。2日目後半にチルトを0度にしてから上積みできている。ターン回りがいい」と無事故完走で準優当確ランプ。優出歴はまだないが、準優には蒲郡でも数度乗っている。最高艇番は昨年7月のルーキーシリーズの2号艇。今回はそれを上回るハイペースだ。予選突破濃厚でも「一