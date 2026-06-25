女優の波瑠（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。夏の装いを公開した。「夏のアートアクアリウム2026開催記念イベントにお招きいただきました」と書き出した波瑠。浴衣姿を披露した。「幻想的な空間でゆらめく金魚たちが迎えてくれます」と紹介。「夏の銀座で美しい金魚たちに癒されること間違いなしです」とつづった。ファンからは「いつ見ても綺麗」「素晴らしい」「浴衣姿もナイス」「波瑠さん素敵すぎます」「は