◇パ・リーグ楽天2―0西武（2026年6月25日楽天モバイル最強パーク）楽天・前田健太投手（38）が25日、西武戦で7回114球を投げて3安打無失点と好投。11年ぶりのNPBでの白星を手にし、チームの3連勝にも貢献した。新天地で初のお立ち台では、自己紹介が第一声だった。――日本球界復帰後、初勝利。ナイスピッチングでした。「ありがとうございます。えー、まず初めに、東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太です。