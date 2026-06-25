【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月7日より放送予定のTVアニメ『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』のエンディング主題歌を公開するとともに、追加キャスト情報およびティザーPV第2弾が一挙解禁された。本作『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』は、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」の人気電子コミックを原作とした「ライトアニメ(R)」作品。エンディング