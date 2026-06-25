25日午後8時58分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード4.7の地震が発生し、青森県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要25日午後8時58分頃、青森県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沖(北緯40.3度、東経142.2度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【震