「良かれと思って」というのは相手を想う善意から出る行動ですが…。実は相手のニーズとズレていて“独りよがり”や”迷惑”になってしまうことが多いもの。今回はまさのそのパターン！ せっかく勇気を出して告白した奥さんの気持ちも、無下にしてしまい…!?>>【まんが】俺の母さんに頼もうよ(ウーマンエキサイト編集部)