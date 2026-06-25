ドル円一時１６１．９４レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は161.94レベルに本日の高値を更新している。ユーロドルが1.1334レベル、ポンドドルが1.3155レベルにそれぞれ本日の安値を更新しており、全般にドル買いが優勢になっている。 USD/JPY161.90EUR/USD1.1335GBP/USD1.3157