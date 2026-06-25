21:00 ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（6月） 予想0.47%前回0.62%（前月比) メキシコ雇用統計（5月） 予想2.58%前回2.46%（失業率) チポローネECB理事、イベント講演 ムーラン仏中銀総裁、イベント講演 21:30 米個人所得・支出（5月） 予想0.5%前回0.0%（個人所得・前月比) 予想0.6%前回0.5%（個人支出・前月比) 米PCE価格指数（5月）21:30 予想0.4%前回0.4