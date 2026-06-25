ドル円１６１．９５まで上昇後、１６１．８０台に押し戻される＝ロンドン為替 ドル円は一時161.95レベルまで高値を伸ばした。その直後に売りが入り161.80台へと押し戻されている。162円付近では介入警戒感が広がりやすく、神経質な値動きになっている。ドルは対ユーロや対ポンドでは引き続きドル高値を広げている。 USD/JPY161.88EUR/USD1.1334GBP/USD1.3153