■これまでのあらすじ妻は食費の節約を正しいと考えるが、夫は妻の極端な管理に悩んでいた。何も言わない息子の本心がわからず行動に移せずにいると、スカスカの愛妻弁当を見た同僚から食事量の少なさを指摘される。夫は息子のために親として立ち上がる決意をして…。【夫 Side Story】妻が家計にかかる食事の金額を規制し始めてから、外食にもほぼ行かなくなりました。だから息子にとってバイキングは初めての場所だったのです。