井桁弘恵、戸塚純貴らが所属する芸能事務所「ボックスコーポレーション」が２５日、青春疾走系８人組女性アイドルグループ「ＬＯＶＥＣＨＡＮＴ」（ラブ・チャント）の結成を発表した。メンバーは浅蔵るか、岡本紬希（つむぎ）、菊地綾、林友莉菜、原武凜奏（りかな）、藤咲まりか、森湖己波（ここは）、山本夏翠（なつみ）の８人。グループコンセプトは「すべての”愛”を、応援の声に。」。グループ名には「恋愛だけに限ら