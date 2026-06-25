２４日、夏季ダボス会議のサブフォーラム「電気自動車（ＥＶ）戦略はロボティックへ」の会場。（大連＝新華社記者／潘碰竜）【新華社大連6月25日】中国遼寧省大連市で25日までの3日間、世界経済フォーラム（WEF）の第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）が開かれた。今年は人工知能（AI）やロボットなどの議題が注目を集め、金融や芸術、サービス、バイオなど各分野への応用にも話が及んだ。参加者らは活発