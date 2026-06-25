地球規模で異常気象をもたらす「スーパーエルニーニョ」現象。この夏、私たちの家計にも大きな影響を与えるかもしれません。「本当に、本当に、本当に暑い！」記録的な熱波に見舞われているイギリス。記者「ロンドンの主要駅では暑さによって次々と列車がキャンセルになっています。駅の中にはたくさんの人々が足止めをくらっています」猛暑で設備に異常が出る可能性があるため、列車の運休が相次ぎました。世界有数の砂糖の生産国