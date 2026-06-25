気象庁によりますと25日午後8時58分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、八戸市、震度3を観測したのは、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、盛岡市、二戸市、八幡平市、軽米町となっています。震源地は岩手県沖。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。