午後8時58分頃、東北地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源岩手県沖深さ50kmM4.7震度4八戸市震度3おいらせ町三戸町五戸町青森南部町階上町震度3盛岡市二戸市八幡平市軽米町今後の情報に注意してください。（ANNニュース）