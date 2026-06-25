25日午後8時58分ごろ、青森県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、青森県の八戸市です。【各地の震度詳細】■震度4□青森県八戸市■震度3□青森県おいらせ町三戸町五戸町青森南部町階上