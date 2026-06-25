台風7号は27日午後には東海地方に最接近する見込みで、東海道新幹線は27日の始発から運転見合わせなどの可能性があるとしています。気象台によりますと、台風7号は暴風域を伴い、27日午後に東海地方に最も接近する見込みです。梅雨前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、愛知と三重は26日明け方にかけてと夕方以降、岐阜は26日、雷を伴う激しい雨が降るところがある見込みです。26日午後6時までの24時間の予想降水量は岐