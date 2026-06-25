イランのガリババディ外務次官は6月24日、攻撃を受けた核施設や核物資について、国際原子力機関（IAEA）の査察を受け入れる計画は現段階ではないと述べました。 査察の再開に向けた協議について、ガリババディ氏は「米国がイランと最終的な合意に達し、イランに対するすべての制裁を解除することが前提条件だ」と述べました。 イラン外務省のバガイ報道官は「米政府は、イランと合意した覚書の内容と完全に異なった説明を回避しな