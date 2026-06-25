気象庁によりますと25日午後8時58分ごろ、東北地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、青森三八上北、震度3を観測したのは、岩手内陸北部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。