【ブリュッセル＝狩野洋平】ベルギー訪問中の天皇、皇后両陛下は２５日午前（日本時間２５日午後）、ブリュッセルの「ラーケン宮」でフィリップ国王夫妻にお別れのあいさつをされた。１３日に始まったオランダとベルギー訪問の一連の公式日程が終了した。両陛下は約１時間、敷地内にある庭園を国王夫妻と一緒に散策された。ラーケン宮を後にする際には、天皇陛下は国王と握手を交わし、皇后さまは夫妻に「本当に特別でした」と