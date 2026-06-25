女優の宮部のぞみが22日、自身のインスタグラムを更新。同日発売の「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)に登場したことを報告した。 【写真】サイド甘めのノースリーブスタイル際立つ仮面ライダー女優 2019年の「ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリに輝いている宮部。24年のテレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」では甘根幸果役を演じ、ギャルヒロインとして話題となった。 肌と同