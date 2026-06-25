お笑いコンビ「ダイアン」（ユースケ、津田篤宏）が２５日、都内で行われた日本語版吹き替えを担当した映画「スーパーガール」（２６日公開）の公開前日特別試写イベントに出席した。２人は作品内で、宇宙ならずの者の声を担当。公開日を目前に控え、ユースケは「１回海外に行って、役作りした。非常に興奮しております。いよいよだ」と心境を語った。２人の吹き替えについて、声優の武内駿輔は「ダイアンの２人の向上心がシ