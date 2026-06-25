日米の大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」に参加し、陸自幹部と歓談する米軍第12海兵沿岸連隊のリチャード・ナイカーク司令官（左）＝25日午後、大分県の陸自日出生台演習場沖縄県に駐留する米軍第12海兵沿岸連隊のリチャード・ナイカーク司令官は25日、正式に配備を受けた最新鋭の対艦ミサイル発射装置「ネメシス」と短距離防空システム「マディス」について、自衛隊の輸送協力を得て、緊急時に日本国内のどこへでも展開