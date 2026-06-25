ボートレース住之江のヴィーナスシリーズ第7戦「アクアクイーンカップ」は25日、2日目の開催が行われた。2日目6R、高橋淳美が4カドから捲って、山下奈緒（31）が5コースから捲り差してついて行く。大阪ワンツーが完成した。3着に人気の一翼を担った今井美亜が入ったものの、3連単＜4＞＜5＞＜2＞の組み合わせは万舟券。山下は今節2本目の2着で、3走オール舟券絡みと手堅くまとめている。「舟が向いてくれましたね。初日まで