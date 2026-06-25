連合新潟は県内の春闘について賃上げの額が過去最高の水準になったと発表しました。賃上げを決めた県内の運送会社を取材すると燃料費が高騰する中、厳しい選択を余儀なくされていました。連合新潟は組合から集まった春闘の中間の回答を25日、公表しました。賃上げ要求額は1万8991円、6.22％に対し、結果は平均額で1万3966円、4.61％となり過去最高の水準となっています。人手不足や物価高などが賃上げの背景にあるといいます。【連