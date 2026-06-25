子どもたちの願いごとが駅を彩ります。 7月の七夕を前に、長崎市内の園児たちがJR長崎駅で飾りつけを行いました。 「幼稚園の先生になりたい」。 「電車の運転手になりたい」。 短冊に書かれた子どもたちの様々な願いごと。 JR長崎駅で長崎市内の幼稚園、保育園に通う園児70人が七夕の飾りつけをしました。 駅を彩ろうと、JR九州長崎支社が20年ほど前から始めたイベントです。 短冊や飾りなど