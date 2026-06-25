TBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）の公式Xが、25日に更新。同日放送が報道特番のため休止となったことを伝えた。【予告動画】スウェーデン戦の真裏で…『ラヴィット！』もW杯？Xでは「本日のラヴィットは報道特番のため休止とさせていただきました。あす朝8時からまた元気に生放送をお届けします」と投稿。続けて「ラヴィット式W杯を開催好評企画を世界版アップデート生成AIクイズ世界的映画＆歌手