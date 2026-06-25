◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日・ダラス競技場）８大会連続８度目出場の日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、２大会ぶり１２度目出場のスウェーデン（同３８位）と１次リーグ第３戦で対戦する。日本時間２６日午前８時にキックオフ。日本は初戦・オランダ戦でＭＦ鎌田大地がＷ杯初得点を挙げ、２―２のドロー。第２戦・チュニジア戦は鎌田が２戦連続ゴール、ＦＷ上田綺世がＷ杯初ゴール