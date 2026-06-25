チームみらいの安野党首の主催で、超党派のAI勉強会が国会内で開かれ、参加した与野党のおよそ20人の議員が最新のAI技術を体験しました。チームみらい安野貴博 党首「AIをこういうふうに使うと、国会議員の皆さんの仕事にも繋がるし、ある意味、AIをこれぐらいできるんだと知っておくことが、大変いろんな政策を考える中でも意味があることなのではないかなというふうに思います」25日午前、国会内で開かれた勉強会には、20