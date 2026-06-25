第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の山形大会の組み合わせ抽選会が２５日、山形市内で行われた。３７チームが出場。７月１０日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は同２５日に行われる。昨夏から３季連続県Ｖの日大山形が本命。１４６キロ右腕の児玉ら投手力が安定し、夏連覇を狙う。秋春ともに準Ｖの東海大山形は１番打者の武田が打線を先導。夏に強い鶴岡東は機動力でかき回す。春４強