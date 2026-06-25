25日午後8時40分、六角川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。◆浸水が予想される地域〇佐賀県武雄市、嬉野市、大町町、江北町、白石町◆エリアごとに詳しく【警戒レベル３相当】潮見橋基準観測所（武雄市）受け持ち区間これは、高齢者等避難の発令の目安です。六角川の潮見橋基準観測所（武雄市）では、25日21時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今