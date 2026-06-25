企画展「生誕100年森英恵ヴァイタル・タイプ」を鑑賞される愛子さま＝25日午後、東京都港区の国立新美術館（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは25日、東京・六本木の国立新美術館を訪れ、企画展「生誕100年森英恵ヴァイタル・タイプ」を鑑賞された。代表作「菊のパジャマドレス」などを担当者の説明を聞きながら見て回った。ファッションデザイナーとして世界の第一線で活躍した森さんの生涯を約400点の作品や資料で