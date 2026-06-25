【モデルプレス＝2026/06/25】俳優の二宮和也が25日、都内で開催された「シークレットシネマ」に出席。緊張の理由を明かした。【写真】ニノ「メンバー愛に溢れてる」話題の写真◆二宮和也、イベントに緊張同イベントは映画を愛するアンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい1本」を、当日までタイトルを伏せて上映する特別イベント。アンバサダーの二宮は映画を紹介することに緊張した様子で「自分でもよくこの壇上に