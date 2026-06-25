毎日のメイクで気になるクマやシミ、赤みなどの肌悩み。そんな悩みに寄り添う新アイテムとして、レブロンから『レブロン カラーステイ ロングウェア コンシーラー パレット』が2026年7月13日に登場します。3色を自由にブレンドして自分に合ったカラーを作れるのが魅力。高密着※²で長時間美しい仕上がりが続く、忙しい女性にも嬉しい注目のコンシーラーパレットです♪ 自分だけの肌色