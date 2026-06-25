俳優の内藤剛志（71）とタレントの友近（52）が25日、都内で劇場版「旅人検視官道場修作」（監督兼崎涼介）の「サスペンスDEナイト」舞台あいさつに出席した。2023年にBS日テレでスタートした人気ドラマシリーズ。亡き妻が残した雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語で、内藤が定年退職した元警視庁検視官・道場修作、友近が旅館の仲居役を演じる。この日は大のサスペンス好きで知られる友近が「サスペンスあ