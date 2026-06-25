きょう午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。「（揺れが）長いね」震度6弱を観測したのが、青森県八戸市。去年12月に発生した地震では、「震度6強」を観測しました。ホテルの壁は、強い揺れの影響で広い範囲が剥がれ落ち、客室のテレビが破損するなど大きな被害も。きょう再び、強い揺れに襲われました。街では…高柳光希キャスター「ビルの下の部分、外壁が剥がれ落ちて、白い破片が大量に落ちて