皇族の数の確保を巡り、各党・各会派の全体会議が開かれ、政府がまとめた皇室典範改正案の要綱について、国会での付帯決議を前提に了承しました。25日午後、衆議院議長の公邸で開かれた会議には国会の全ての党派の代表者が出席し、木原官房長官が改正案の要綱について説明しました。要綱では、女性皇族が結婚した後も皇族の身分を離れることがないとした上で、経過措置として、法律の施行時の女性皇族は結婚した時に自身の意思で皇