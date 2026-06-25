サンリオキャラクターズの新作カプセルトイ「サンリオキャラクターズ ミニえんぴつけずり」が、6月下旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売される。【写真】コロコロクリリンやマロンクリームも！全5種のラインナップ詳細■小物入れとしても使える今回登場するのは、サンリオキャラクターズのデザインを取り入れた、平成の懐かしさを感じるミニサイズの鉛筆削り風カプセルトイ全5種。ラインナップには、ハロ