人気クリエイターの可哀想に！とJR西日本によるコラボ商品Vol．2の一部発売が延期されると、6月25日（木）に、ジェイアール西日本デイリーサービスネットのホームページで発表された。【写真】発売延期になったマスコット3種■3アイテムの発売が延期に今回発売延期が決まったのは、「おぱんちゅうさぎ マスコット」「んぽちゃむ マスコット」「きみまろ マスコット」の3アイテム。いずれも、7月4日（土）から発売予定だった