２０２３年５月、山形県鶴岡市の山形自動車道のトンネル内で乗用車２台が正面衝突し３人が死亡、２人が大けがをした事故で過失運転致死傷の罪に問われている男（３２）の裁判。 【写真を見る】あす第2回公判1歳の息子と24歳の妻など3人が死亡した山形道5人死傷事故初公判で被告の男は「当時の記憶がない」事故発生から初公判までを振り返る あす、第２回公判が山形地方裁判所鶴岡支部で開かれます。 改めて、事故発生から初