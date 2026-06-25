夏の高校野球県大会が7月6日に開幕します。 エブリィホープは、今大会、5年ぶりに単独校として出場する口加高校野球部です。 ※詳しくは動画をご覧ください 口加高校は直近の4年間、部員が9人に満たず、他の高校との連合チームで夏の県大会に出場しています。 単独校としては、2019年以来7年ぶりの勝利を目指します。