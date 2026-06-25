「被害者の生命や尊厳に配慮が全くうかがえない」――北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件で、被告の女に懲役30年が言い渡されました。■当時16歳の少年も…3人の被告に判決裁判長「被害者や遺族の人生を一変させるとんでもないことをした」25日、札幌地裁で3人の被告に判決が言い渡されました。2024年10月、北海道江別市の公園で当時20歳の大学生だった長谷知哉さんが集団暴行を受けた末、亡くなった事件。暴行