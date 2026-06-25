◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）オリックス・山崎颯一郎が、１１試合ぶりの失点を喫した。同点の５回、２死二塁から２番手で登板。栗原を左飛に封じ、火消しに成功した。ところが、回またぎとなった６回に落とし穴が待っていた。先頭の牧原が放ったゴロを二塁手・太田がファンブルすると、柳田に四球を与え、今宮の投前犠打で１死二、三塁のピンチを招いた。続く海野は３球三振。２死