◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年6月25日みずほペイペイ）オリックスに痛い守備のミスが飛び出し、逆転を許した。同点の6回、イニングをまたいでマウンドに上がった2番手・山崎は牧原大を平凡な二ゴロに打ち取るも、太田が痛恨のファンブル。先頭打者の出塁を許すと、続く柳田に四球を与え、犠打で1死二、三塁を背負った。山崎は海野を空振り三振に仕留めて2死までこぎつけるも、9番の庄子に2点中前適時