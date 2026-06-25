第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の岩手大会の組み合わせ抽選会が２５日、盛岡市内で行われた。４９チームが出場。７月８日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は同２３日に行われる。県勢初の夏４連覇へ花巻東が優勢。赤間、萬谷の両左腕が投打に先導。甲子園５季連続出場がかかる古城はリハビリ中で、夏の復帰を目指す。強打の盛岡大付は俳優・柳葉敏郎を父に持つ柳葉が主将を担い、台