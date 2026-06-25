５月３１日に死去した歌手の菅原洋一さん（享年９２）の長男で、作曲家・歌手の菅原英介が２５日に東京・練馬文化センター大ホールで行われた日本歌手協会「夏まつり唄まつり２０２６」に出演した。当初このイベントに出演予定だった洋一さんにかわり、英介の出演が決定。生前の父の姿を聞かれた英介は「優しいの一言ですね。怒ったことは一回もないです」と公私ともに変わらなかったと告白した。１９７０年、洋一さんが「