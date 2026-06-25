◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが６回に３点を奪って勝ち越しに成功した。２―２の６回、先頭の牧原大が敵失、柳田が四球で出塁。一、二塁で今宮が犠打を決めて１死二、三塁と好機をつくった。その後２死となり、庄子が中前に２点打を運んで勝ち越しに成功。続く正木の左前適時打で、この回３点を奪った。６回の守備では、１死満塁でマウンドに上がったドラフト３位