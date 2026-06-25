第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の秋田大会の組み合わせ抽選会が、２５日に開催された。３５チームが出場。７月８日に開会式を行う。順調に日程が消化されれば、決勝は同２０日に行われる。秋Ｖの明桜が強力。エース右腕・内村を軸に戦力が充実。対抗は春王者の秋田商。完投能力のあるエース右腕・佐藤颯はヤクルト・石川のおい。２４年創部で昨夏準Ｖ、昨秋８強、今春準Ｖと勢いがある鹿角も初の