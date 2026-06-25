第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の福島大会の組み合わせ抽選会が２４日に開催され、２５日に日時や開催球場も含めて組み合わせが確定した。６２チームが出場。７月９日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は同２５日に行われる。春６連覇の聖光学院が本命。２０２１年秋からの県内公式戦連勝を８３まで伸ばし、春の東北王者に輝いた。右腕・紺野を軸に勝ち抜く。対抗は投手陣充実の学法