か、かわいい……。この商品は富山県にある和菓子屋・光春さんの「初恋すずめ」。こちら、見た目のかわいさはもちろん、中身も子どもが喜ぶ要素が満載のお菓子なんです。前も後ろもかわいい「初恋すずめ」「初恋すずめ」は、その名のとおりすずめをモチーフにしたおまんじゅう。真っ白な生地に、すずめのつぶらな瞳とくちばしが映えて、とってもキュートです。後ろには、なんと愛らしい尾っぽまで。これはもう、子どもも大人も骨抜